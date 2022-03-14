Bayram olsun! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla sağlık çalışanları 14-15 Mart tarihlerinde grevdeler. TTB, 14-15 Mart 2022 tarihinde sağlık hizmetlerinin resmî tatillerdeki gibi sunulacağını, bu nedenle acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurulmaması gerektiğini duyurdu.

TTB Merkez Konseyi tarafından “Hakkımız Olanı Alacağız!” başlığıyla gerçekleştirilecek 14-15 Mart Büyük Grev eylemiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her G(ö)REV etkinliğinde olduğu gibi eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterilecektir."

"ACİL HASTALARIN BAKIMI AKSATILMAYACAKTIR"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, iki gün sürecek grevle ilgili şu bilgileri aktardı:

1) COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecektir.

2) Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecektir.

3) Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi amacıyla (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında sıkıntıya yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma gibi durumlara izin verilmemeli) önlemler alınmalıdır. Bu hususta sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliği öncelikle kurum idarecilerindedir.

4) Yoğun bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecektir.

5) Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

6) Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.

7) Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalı, acil ve yatan hastalarımızın acı ve sıkıntılarına hürmet eden bir tarzla eylem sürdürülmelidir.

8) Bu hususlar çağrıcı örgütlerin yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafından da takip edilecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi için çaba sarf edilecektir.

"KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARINA KARŞI BÜYÜK GREVDEYİZ"

Sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunların, taleplerin ve sağlık hakkına erişimin önündeki engellerin toplumla paylaşılacağının belirtildiği grevle ilgili İstanbul Tabip Odasından ise şu açıklama geldi: "Mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına, emeğimizin ucuzlatılmasına, düşük ücretlere, kötü çalışma koşullarına ve ticarileşmiş sağlık hizmetlerine karşı 14-15 Mart 2022'de büyük g(ö)revdeyiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzeltme yapılmasına yönelik bir süredir devam eden çalışmada sona gelindiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlemeleri bugün kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Düzenleme sağlık çalışanlarının ek göstergelerinde yapılacak değişiklikler ile ilgili olacak. Bu kapsamda uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin liraya kadar bir artış bekleniyor. Pratisyen hekimlerin ek göstergelerinde yapılacak değişikliğin ise maaşlarına 2 bin 500 lira olarak yansıyacağı konuşuluyor.