Sağlık personelinin atama ve yer değiştirme esaslarında değişiklik

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, 'Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlandı. Buna göre; Personel Doluluk Cetveli (PDC) doluluk oranına göre iller, her ünvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C, D ve E olarak 5 hizmet grubuna ayrılacak. Doluluk oranı en yüksek ilk 15 il A, 2'nci 15 il B, 3'üncü 21 il C, 4'üncü 15 il D ve son 15 il ise E hizmet grubu olarak belirlenecek. İllerin doluluk oranlarının eşit olması halinde 'Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Endeksi'nde üst sıralarda yer alan il, doluluk oranı daha yüksek olan il olarak kabul edilecek. Ancak istihdam edilen personel sayısı 200'den az olan veya ülke genelinde tüm illerde PDC öngörülmeyen ünvan ve branşlar için doluluk oranı yüzde 80 ve üzerinde olanlar A, yüzde 79,99 ile yüzde 60 arasında olanlar B, yüzde 59,99 ile yüzde 40 arasında olanlar C, yüzde 39,99 ile yüzde 20 arasında olanlar D ve yüzde 20'nin altında olanlar E hizmet grubu olarak belirlenecek. Ayrıca ülke genelinde tüm illerde PDC öngörülmeyen ünvan ve branşlar için PDC'si olmayan il, A hizmet grubu olarak belirlenecek.

REKLAM Hizmet grupları 2 ayda bir İstihdam Planlama Komisyonu'nca belirlenerek Sağlık Bakanlığı'nca ilan edilecek ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde 2 yıl süreyle muhafaza edilecek. PDC doluluk oranı aktif çalışan personel sayısına göre hesaplanacak. Aktif çalışan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle 3 aydan fazla süreyle görevi başında bulunmayan personel hesaba katılmayacak.

EN YÜKSEK HİZMET PUANI YÜZDE 100 FAZLASIYLA VERİLECEK Hizmet puanının hesaplanmasında, genel hayatı etkileyen; savaş, deprem, sel ve yangın gibi yetkili makamlarca genel hayata etkililik kararının alındığı yerleşim yerlerinde görev yapan personele, yetkili makamlarca genel hayata etkililik kararının alındığı tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı yüzde 100 fazlasıyla verilebilecek. Savaş, deprem, sel ve yangın gibi genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak yurt içi veya yurt dışında görevlendirilen personel ile bakanlık tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sunulacak sağlık hizmetleri yapılan görevlendirmeler ve iller arasında yapılan resen görevlendirmelerde ilgili personele en yüksek hizmet puanı yüzde 100 fazlasıyla verilecek. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı olarak en düşük yerin hizmet puanını alacak. Kadın personelin doğum nedeniyle kullandığı izinler dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler, hizmet puanı verilmeyecek haller kapsamına alınacak.

REKLAM AFET BÖLGESİ PERSONELİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İMKANI Afet bölgesinde görev yapan personel, yetkili makamlarca genel hayata etkililik kararının alındığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde talepte bulunması halinde, bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere talepte bulunduğu yere 6 aya kadar geçici olarak görevlendirilebilecek. Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması halinde; geçici görevlendirmelerde, personel doluluk oranı aynı olan yerler arasında veya yüksek olan yerden düşük olan yere geçici görevlendirme yapılabilecek.

Boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış olanlar, durumlarını 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği ilgili makamlarca verilen tedbir kararıyla belgelendirmeleri halinde, dava süresince talebi halinde anne, baba veya reşit çocuklarının ikamet ettiği veya E veya D hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilecek. Bu hüküm doğrultusunda görevlendirilenler, görevlendirildiği tarihten itibaren 6 ayda bir, boşanma davasının görülmekte olduğu mahkemeden davanın safahatını gösterir belgeyi alarak çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlü tutulacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte bilgi ve belge düzenlediği ya da durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmediği tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak; yapılmış ise iptal edilecek ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

REKLAM ENGELLİ YAKINLARINA ATAMA Personelin annesinin, babasının veya vasi tayin edildiği kardeşlerinden birinin tam bağımlı engelli birey olduğunu belgelendirmesi halinde engelli yakınının yerleşim yerine; eşinin veya çocuklarının tam bağımlı engelli birey veya kendisinin yüzde 40 ve üzeri engelli olduğunu belgelendirmesi halinde ise talep ettiği yere yerleştirme işlemleri yapılacak. Personelin, görev yapılan yere atandıktan sonra eşinin veya çocuğunun vefat etmesi durumunda vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde talep ettiği yere yerleştirme işlemleri yapılacak.

Personelin görev yapılan yere atandıktan sonra eşinden boşanması halinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuklarının ikamet ettiği ile veya D ve E hizmet grubu illerden birine boşanma tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yerleştirme işlemleri yapılacak. Eşinin zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılması halinde eşinin emekliye ayrılmasından sonraki 1 yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere yerleştirme işlemleri yapılacak.

ŞEHİT VE VAZİFE MALULÜ YAKINLARI Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek.

REKLAM MAZERETİN SONA ERMESİ Mazerete göre atanan personelin, mazeretinin sona erdiği tarih itibarıyla bulunduğu il, 5 ve 6'ncı hizmet bölgesinde veya D ve E hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılacak. Aksi halde eski görev yerine atanacak. Eski görev yeri bulunmayanlar veya eski görev yerinde standardın dolu olması halinde; öncelikle tercihleri alınarak, tercihte bulunmaması halinde ise resen D veya E hizmet grubu illerinden birine atanacak. Ayrıca, devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren devlet hizmeti yükümlüleri, ilk devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanacak.

AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI Eşlerin ikisinin de bakanlıkta kamu personeli olması halinde astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yeri üste bağlı olarak değiştiriliyor. Üstlük astlık sıralaması; bakanlık merkez teşkilatı kadroları, il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, uzman eczacı, eczacı ve diğer sağlık personeli şeklinde belirlendi.

Her iki eşin aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya E hizmet grubunda bulunan bir ilde sağlanması esas alınacak. D veya E hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin ünvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanacak. Doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilecek.

REKLAM Bir defaya mahsus atama ile can güvenliği mazereti ve olağanüstü durumlar, hizmet gereği atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde E veya D hizmet grubu şartı aranmayacak. Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi ünvan ve branşında D veya E hizmet grubunda olması veya eşi sağlık mazereti veya can güvenliği nedeniyle atanmış olması halinde, eşinin görev yaptığı yere ataması yapılacak. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanacak. Atama talebinde bulunan personelin bulunduğu yerde, eşinin görev yaptığı kurumun teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkanının olmaması halinde aile birliği sağlanacak; ancak bu hüküm stratejik personel için uygulanmayacak.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EŞLERİ Eşi, devlet üniversitelerinde öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olanlar ile vakıf yükseköğretim kurumlarında tam zamanlı profesör ve doçent olarak görev yapanların ataması eşinin görev yaptığı yere yapılacak. REKLAM CAN GÜVENLİĞİ TEHDİDİ BULUNAN PERSONEL Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendiren personel, can güvenliği mazeretine dayanarak talep ettiği yere atanabilecek.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca hakkında adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personel, talep ettiği yere atanabilecek. Alınan tedbir kararının süreli olması halinde personel, görevlendirildiği tarihten itibaren 6 ayda bir, boşanma davasının görülmekte olduğu mahkemeden davanın safahatını gösterir belgeyi alarak çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlü olacak.

Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş personel, hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, yer değişikliği dönemlerine bağlı kalınmaksızın E veya D hizmet grubu illere; il içinde yer değişikliği teklif edilen personel ise haklarındaki kararın mahiyetine göre atanacak.