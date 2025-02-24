Sağlık turizminden 2025'te 12 milyar dolar gelir hedefleniyor

Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) verilerine göre, Türkiye, 2024'te 1,5 milyondan fazla yabancı hastaya hizmet vererek 3 milyar dolar gelir sağladı. 2025'te bu gelirin 12 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Küresel sağlık turizmi gelirlerinin 100 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin edilirken, 2028'e kadar 127 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Türkiye ise sağlık turizmi gelirlerini 2028'de 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Almanya, İngiltere, Rusya, Irak, Azerbaycan ve Orta Doğu ülkeleri Türkiye'ye en fazla hasta gönderen ülkeler arasında yer alıyor. Estetik cerrahi, diş tedavisi, göz sağlığı, onkoloji, organ nakli ve obezite cerrahisi en çok tercih edilen alanlar arasında bulunuyor.

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Saç ekiminde dünya liderleri arasında olan Türkiye, organ naklinde ilk 10'da yer alıyor. Yatırımlar ve devlet destekleriyle sağlık turizminde küresel bir merkez haline gelen ülke, geriatri, kök hücre tedavisi, robotik cerrahi ve termal turizm alanlarında da büyümeyi hedefliyor.

Sağlık turizminde küresel bir merkez olma hedefiyle yatırımlarını sürdüren Türkiye, sektör temsilcilerine göre bu alanda güçlü bir marka haline gelmeye hazırlanıyor.

"TÜRKİYE ARTIK ŞİFA ARAYANLARIN UĞRAK NOKTASI"

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında küresel çapta önemli bir konumda bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin sağlık alanında dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkarak bu alanda güçlü bir marka haline geldiğini ifade eden Ulusal, "Türkiye, dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere, birçok ülke vatandaşına sağlık hizmeti sunan bir merkez haline geldi. 2025'te 2 milyon yabancı hastayı ülkemizde ağırlamayı hedefliyoruz. Türkiye artık şifa arayanların uğrak noktasıdır." dedi.

Ulusal, Türkiye'nin sağlık turizminde yakaladığı ivmeyi sürdüreceğini dile getirerek, özellikle Almanya, İngiltere, Rusya, Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan gibi ülkelerden yoğun talep aldıklarını söyledi.

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Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş sağlık altyapılarından birine sahip olduğunun altını çizen Ulusal, "Ülkemiz, son teknolojilerle donatılmış hastaneleri ve uzman kadrolarıyla 2025'te onkoloji, estetik cerrahi, göz sağlığı, obezite cerrahisi, organ nakli ve kemik iliği nakli gibi alanlarda küresel çapta tercih edilen bir merkez olmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal, Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı: "Türkiye, sağlık alanında artık sadece bölgesinin değil, dünyanın parlayan yıldızı. Sağlık turizmi, güçlü ve bağımsız ekonomimizin en önemli lokomotiflerinden biri haline gelmiştir. Türkiye, sağlık turizminden 2025'te 10 ila 12 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor, 2028'de ise bunun 20 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. Ancak bizim öncelikli hedefimiz sadece ekonomik büyüklük değil, Türkiye'yi sağlık alanında küresel bir güç haline getirmek. Biz, binlerce yıllık medeniyetimizin şifa geleneğini modern tıpla birleştirerek, hem kendi insanımıza hem de tüm dünyaya umut olmaya devam edeceğiz. Bu toprakların evlatları, kendi öz vatanında en ileri teknolojilere kavuşurken, dünya da Türkiye'nin şifa elinden faydalanacak. Yatırımlarımızla, projelerimizle, reformlarımızla, Türkiye Yüzyılı'nda sağlık turizmini küresel bir marka haline getirmekte kararlıyız." REKLAM Türkiye'nin estetik cerrahi ve diş tedavisindeki başarısının bu hizmetlere talebi yıllık ortalama yüzde 30 artırdığını belirten Ulusal, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen bu artışın 2025'te yüzde 20 seviyelerinde seyretmesini beklediklerini söyledi. Türkiye'nin rekabetçi fiyatlar sunmaya devam edeceğini vurgulayan Ulusal, kalite standartlarını koruyarak sağlık turizmindeki liderliğini sürdüreceğini ifade etti. Dr. Necip Kozalı da sağlık turizminde Türkiye'ye olan talebin her geçen yıl arttığını söyledi. Kozalı, 2024'ün sektör açısından istisnai bir yıl olduğunu, bu dönemde hasta sayısında 2023'e göre düşüş yaşandığını ifade ederek, "2025'te bu durumun düzelmesini ve sağlık turizmi rakamlarının yeniden yükselmesini bekliyoruz." dedi. Türkiye'nin en fazla hasta aldığı ülkeler arasında Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türk Cumhuriyetleri'nin de bulunduğunu kaydeden Kozalı, "Özellikle Almanya, İngiltere, Irak, Azerbaycan ve Rusya'dan Türkiye'ye yoğun hasta geliyor." bilgisini paylaştı. Kozalı, özel sağlık sektörünün son yıllarda yurt dışında birçok yatırım gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Bu yatırımlar sayesinde, daha önce Türkiye'ye gelen bazı hastalar artık kendi ülkelerinde de tedavi olma imkanına kavuştu. Sağlık sektöründe ülkemizi örnek alan diğer ülkeler, sağlık altyapılarını ve hekim kalitesini arttırmaya başladılar. Bu sebeple önümüzdeki dönemde Türkiye'yi sağlık hizmeti için tercih edecek insanların onkoloji, kanser cerrahisi, organ nakli ve pediatrik branşlar gibi daha özellikli dallarda hizmet almak için geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.