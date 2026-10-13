45 kuruluştan Cumhurbaşkanlığı'na tütün kanunu mektubu

Sağlığa Evet Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada; bu yıl nisan ve eylül aylarında yazılı basında ve TV yayınlarında, tütün ürünlerine ilişkin yeni bir tütün kanunu hazırlandığı ve taslağın yakında TBMM’ye sunulacağı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Halk sağlığı ve tütün kontrolü konusunda uzmanlığı bulunan ve savunuculuk yapan, dünyanın önde gelen 45 kuruluşu, 13 Eylül 2026 tarihinde bir gazetede yayımlanan konuya ilişkin haber üzerine bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetine hitaben bir mektup kaleme aldı.

Kuruluşlar, görüş ve destek almak üzere taslağın ve gerekçelerinin kamuoyuna açıklanmasını, sivil toplumun ve halk sağlığı camiasının görüş ve katkı sunmasının sağlanmasını ve yüzde 100 dumansız hava sahası kuralının korunmasını talep etti.

REKLAM

Tütün endüstrisi yasama sürecinin dışında tutulsun

Mektupta ayrıca, Türkiye’nin de imzacısı olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin 5.3 maddesi çerçevesinde, taslağın hazırlanması sırasında danışılan tüm kişi, kurum, ticari aktör ve sivil toplum kuruluşlarının kimliklerinin açıklanması, görüşme tutanaklarının yayımlanması ve tütün endüstrisinin yasama sürecinin dışında tutulması istendi. Uluslararası kuruluşların öncülüğünde yürütülen imza çağrısına Türkiye’den dört kuruluş da katılarak destek verdi. Toplam 45 kuruluşun imzasını taşıyan mektup, 6 Ekim 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na iletildi.”

REKLAM

Bu mektup, aşağıda yer alan kurumlar tarafından imzalandı:

Action on Smoking and Health (ASH), ADEC, African Tobacco Control Alliance (ATCA), Aktionsbündnis Nichtrauchen e.V., ASH Canada, ASH Scotland, UK, Asociația pentru Chirurgie Toracică Modernă în Craiova, Association For Promotion Sustainable Development, Cancer Control Office, King Hussein Cancer Center, Cancer Society Auckland Northland New Zealand, Children's Environmental Health Foundation CEHF, Citizens Assisting Relief Efforts (CARE), CLAS Coalition for Americas’ Health, Comité national contre le tabagisme, CNCT, Corporate Accountability, DABO Detroit, Dr. Hafız Cemal Vakfı, Fowenguep Foundation, Green Crescent Health Development Initiative, Healthier Lyon County, Healthy Romania Generation 2035 Association, İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı, İstanbul Verem Savaşı Derneği, Making It Count, Malaysian Pharmacists Society, Malaysian Women’s Action for Tobacco Control and Health (MyWATCH), Meqoamia Community Development Organization, Mozambican Association of Public Heath, Ñande Bolivia, Norwegian Cancer Society, ONG La Grande Puissance de Dieu, Sağlığa Evet Derneği, Sauti ya Mtoto Foundation, Slovenian Coalition for Public Health, Environment and Tobacco Control, South African Tobacco-Free Youth Forum (SATFYF), Southeast Asia Tobacco Control Alliance, Swiss Association for Tobacco Control, Tanzania Tobacco Control Forum (TTCF), TIME - for a nicotine-free future, Tobacco & Nicotine Free Life Coalition, Tobacco Control Alliance of Georgia, Tobacco Free Association of Zambia, Tobacco Free Portfolios, Zambia Heart and Stroke Foundation.