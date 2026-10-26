Merdiven altı üretilen kozmetik ürünlerde kanser riski!

Cildiye Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, piyasada çok fazla bulunan merdiven altı ürünlerle ilgili uyarıda bulunarak, bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı takibinde olmadıkları için oldukça riskli olduğunu bildirdi.

"BAZI MERDİVEN ALTI ÜRÜNLER ÜTS KAYDINI BİLE TAKLİT EDEBİLİYOR"

Merdiven altı ürünlerin çok fazla olduğunu ifade eden Bağlam, şu uyarılarda bulundu: "Piyasada merdiven altı ürünler çok fazla. Bunlar, Sağlık Bakanlığı takibinde olmayan ürünler oldukları için risk oluşturuyor. Bunların içerisindeki bazı etken maddeler kanserojen bile olabilir. Bu maddeler ciltte birikerek kanser riskini artırabilir."

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İkinci olarak bazı etken maddelerin bu ürünlerde bulunmasının ciltte egzamaya, tahrişe ve yanıklara sebep olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Bağlam, "Ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ayrıca alerjik veya hassas cilde sahip kişilerde bazı ürünlerin içeriğindeki parfüm veya paraben, mevcut şikayetleri daha da artırabilir. Dolayısıyla bir ürün seçeceksek bunu mutlaka bir dermatoloğun ya da eczacının tavsiyesiyle yapmamız gerekir. Ürünlerin etiketlerini kontrol etmek ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydının olup olmadığını incelemek önemlidir. Maalesef bazı merdiven altı ürünler ÜTS kaydını bile taklit edebiliyor. Bu nedenle bu tür ürünlerden kaçınmak için doktor veya eczacı tarafından tavsiye edilen ürünleri kullanmak gerekir. Bunun dışında ürünleri ayırt edemeyebiliriz maalesef" diye konuştu.

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KIŞIN DA GÜNEŞ KREMİ KULLANILMALI

Uzm. Dr. Bağlam, havaların soğumasıyla cilt bakımı zamanının da geldiğini belirterek, "Yaz aylarında güneş kremini düzenli bir şekilde kullandık. Bundan sonra da kullanmamız lazım, güneş kremini her mevsim kullanacağız. Özellikle kış aylarında bazı cilt bakım rutinleri öne çıkmalı. Nemlendiriciler kış aylarının olmazsa olmazıdır; çünkü kış aylarında doğal olarak cildimiz kurumaya başlayacak. Bundan dolayı nemlendirici ihtiyacımız artacak" dedi.

Kozmetik ürünler kullanırken cilt yapısına uygun ürünler tercih etmek gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Bağlam, "Cildimiz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kullanacağımız kozmetik ürünleri buna göre seçmeliyiz. Yağlı cilde sahip kişiler daha çok su bazlı krem şeklindeki ürünleri kullanmalı, kuru cilde sahip kişiler daha çok yağ bazlı ürünler kullanmalı. Karma cilde sahip olanlar da yine su bazlı kremler şeklindeki ürünleri tercih etmeli. Yüz yıkama jelleri çok önemli. Bu ürünleri kullanırken de cilt yapımıza uygun olanları tercih etmemiz gerekiyor. Bunun yanında özellikle orta yaşlı kadınlarda retinoik asitli kremler gündeme gelebilir. Bunları kullanırken de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kuru cilde sahip kişilerin retinoik asit kullanması, cildin daha fazla kızarmasına ve egzamaya sebep olabilir. Bundan dolayı retinoik asitleri kış aylarında, akşam saatlerinde haftada bir ya da iki kez kullanmayı tavsiye ederiz" diye konuştu.

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"BU ÜRÜNLER HAFTADA BİR VEYA İKİ KEZ KULLANILMALI"

Gündüz ise düzenli nemlendirme yapmak ve cildi takip etmek gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Bağlam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun yanında glikolik asit ve salisilik asit içeren aktif serum ve ürünleri de haftada bir veya iki kez kullanarak cilt bakım rutinimizi tamamlayabiliriz. Ancak bu ürünler aynı anda kullanılmamalı ve retinoik asitlerle birlikte uygulanmamalıdır. Bu ürünleri kullandıktan sonra gündüz nemlendirici krem kullanılmalıdır. Sabah rutini için hastalarıma tavsiyem, özellikle orta yaşlı ve ileri yaştaki hastaların anti-aging veya foto-oksidan olarak ifade edilen, serbest oksijen radikallerini önlemeye yönelik ürünlere yönelmesidir. Bunlardan en bilineni C vitaminidir. C vitamini sabahları uygulanmalı. Önce yüz, bir yüz yıkama jeliyle yıkandıktan sonra C vitamini serumu yüze uygulanmalı. Sonrasında cilt yapısına uygun bir nemlendirici krem sürülmeli ve ardından güneş kremi kullanılmalıdır. Böylece gündüz cilt bakım rutinimizi oluşturabiliriz."