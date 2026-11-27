Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesindeki Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) GLOBOCAN 2022 verilerine göre, dünyada her yıl yaklaşık 511 bin kişiye pankreas kanseri tanısı konuluyor, 467 binden fazla kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’de ise yıllık 8 bin 636 yeni vaka ve 8 bin 415 ölüm kaydediliyor. Görülme sıklığında dünyada 12., kansere bağlı ölümlerde ise 6. sırada yer alan pankreas kanserinde bu tablo, erken tanı ve etkili tedavilere yönelik bilimsel araştırmaların önemini ortaya koyuyor.

Bu alanda multidisipliner yaklaşımı ve uluslararası çalışmalarıyla öne çıkan Acıbadem Üniversitesi Pankreas Araştırma Merkezi de dünya bilim literatürüne katkı sağlayan önemli bir keşfe imza attı.

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Merkezde yürütülen araştırmada, pankreas kanseri hücreleri ile sinir hücreleri arasında daha önce bilinmeyen bir iletişim mekanizması ortaya çıkarıldı. Yaklaşık beş yıl süren; cerrahlar, patologlar, moleküler biyologlar, biyoinformatik uzmanları ve nörobilimcilerin birlikte yürüttüğü çalışmada, kanser hücreleri ile sinir uçları arasında “psödo-sinaps” adı verilen özel bağlantıların oluştuğu gösterildi.

Araştırmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Güralp Ceyhan, keşfin pankreas kanserinin biyolojisine yeni bir bakış kazandırdığını vurguladı.

Ceyhan, “Bugüne kadar kanseri çoğunlukla kendi hücreleri ve çevresindeki tümör dokusu üzerinden anlamaya çalıştık. Ancak araştırmamız bize çok önemli bir gerçeği gösterdi: Pankreas kanseri, çevresindeki sinir sistemiyle de aktif bir iletişim kuruyor. Kanser hücreleri ile sinir uçları arasında bir sinaps (iki sinir hücresinin birbirine mesaj gönderdiği bağlantı noktası) benzeri bağlantı oluşuyor. Yani kanser hücrelerinin, sinir hücreleriyle adeta haberleşmeye başladığı ve bu iletişimden yararlanarak büyüme ve yayılma sinyalleri aldığı ortaya çıktı. Bu, kanserin yalnızca bulunduğu dokuyla sınırlı bir hastalık olmadığını, çevresindeki sinir ağını da kendi gelişimi için kullanabildiğini gösteren çok önemli bir bulgu" dedi.

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PANKREAS KANSERİNDE EZBER BOZAN KEŞİF

Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan ve ekibinin gerçekleştirdiği araştırmada, sinir uçlarından salgılanan glutamatın kanser hücrelerine büyüme, hareket etme ve yayılma sinyalleri gönderdiği belirlendi.

Bu keşfin, pankreas kanseri tedavisinde çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, “Bizi en çok heyecanlandıran noktalardan biri, keşfettiğimiz bu iletişim ağının aynı zamanda yeni bir tedavi hedefi olabilmesi. Sinir hücrelerinden kanser hücrelerine giden sinyalleri engelleyebilirsek, tümörün büyümesini ve yayılmasını yavaşlatma olasılığını araştırabiliriz. Üstelik bu mekanizmada rol oynayan bazı reseptörleri hedefleyen, başka hastalıklar için geliştirilmiş ilaçlar da bulunuyor. Bunların pankreas kanserindeki olası etkilerini araştırmak, mevcut ilaçların farklı amaçlarla değerlendirilebilmesi açısından da önemli bir fırsat sunuyor. Bu keşif, pankreas kanserinin tedavisinde yalnızca tümör hücrelerini hedefleyen değil, tümörün çevresiyle kurduğu iletişimi de kesmeyi amaçlayan yeni nesil tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine kapı aralıyor” dedi.

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HEDEF KANSERİN İLERLEMESİNİ SAĞLAYAN MEKANİZMALARI DURDURMAK

2019 yılında kurulan PANKAM, pankreas kanserini yalnızca cerrahi açıdan değil; moleküler biyoloji, genetik, tümör mikroçevresi, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi ilişkileri üzerinden bütüncül olarak araştırmayı hedefliyor.

Merkezin temel amaçları arasında hastalığın gelişim mekanizmalarını ortaya çıkarmak, erken tanıya yardımcı olabilecek biyobelirteçler geliştirmek, yeni ilaç hedefleri belirlemek ve laboratuvar ortamında elde edilen bilimsel bulguları hastaların yararlanabileceği klinik uygulamalara dönüştürmek bulunuyor.

Pankreas kanserine yönelik araştırmalar, tedavide olduğu gibi multidisipliner bir yaklaşımla, farklı uzmanlık alanlarının iş birliği içinde yürütülmesini gerektiriyor. PANKAM’da moleküler biyoloji, biyoteknoloji, patoloji, nörobilim, genetik ve temel bilimler başta olmak üzere pek çok farklı disiplinden uzmanla bir arada çalıştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, “Bilimsel başarının güçlü bir ekip çalışmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Ayrıca merkezimiz, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile bilim insanlarına tezlerini tamamlama, araştırmalarını yürütme ve farklı bilimsel projeler geliştirme imkanı da sunuyor. TÜBİTAK ve TÜSEB destekli projeler kapsamında anti-CX3CR1 ve anti-NPY monoklonal antikorları gibi yeni tedavi adayları üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca aspirin uygulamasının tümör hücreleri ve bağışıklık sistemi arasındaki etkileşime etkisi ile doğal öldürücü (NK) hücrelerin kanserle mücadelesindeki rolü araştırılıyor. Bu çalışmalar geleceğin tedavileri için yeni hedefler sunuyor” diye konuştu.

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PANKAM, Münih Teknik Üniversitesi başta olmak üzere Avrupa’daki önemli araştırma merkezleriyle yürüttüğü iş birliklerinin yanı sıra Avrupa Pankreas Kanseri Derneği ve Uluslararası Pankreatoloji Derneği gibi uluslararası bilimsel kuruluşlarla ilişkileri sayesinde de araştırma ağını güçlendiriyor. Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan’ın Avrupa COST TRANSPAN çalışma grubundaki görevi de Türkiye’nin pankreas kanseri alanındaki bilimsel birikiminin uluslararası platformlara taşınmasına katkı sağlıyor.

PANKREAS KANSERİNDE YENİ DÖNEM

Pankreas kanseri tedavisinde KRAS gen mutasyonlarını hedefleyen yeni nesil ilaçlar, kişiselleştirilmiş kanser aşıları ve bağışıklık sistemini harekete geçiren tedaviler umut verici gelişmeler arasında yer alıyor. 2026 yılında ABD’de KRAS hedefli bir ilacın ve TTFields yönteminin belirli hasta grupları için onaylanması, tedavide yeni bir dönemin kapısını aralarken, yeni kemoterapi kombinasyonları da seçenekleri genişletiyor.

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Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, pankreas kanserinde geleceğin tedavisinin yalnızca tümörü ortadan kaldırmaya değil, hastalığı ortaya çıkaran ve ilerleten biyolojik süreçleri anlamaya dayandığını vurguluyor. Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, “Pankreas kanserini uzun yıllar boyunca tedavisi son derece güç, seçenekleri sınırlı bir hastalık olarak değerlendirdik. Ancak bugün bilimsel araştırmalar bize çok önemli bir şey gösteriyor: Bu hastalığın biyolojisini giderek daha iyi anlıyoruz. Kanser hücrelerinin sinir sistemiyle nasıl iletişim kurduğunu, çevresindeki dokuları nasıl kullandığını ve bağışıklık sisteminden nasıl kaçtığını çözmeye başladık” şeklinde konuştu.

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Pankreas kanserinde genetik çalışmaların da önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, “Özellikle tümörün genetik profilinin incelenmesi, belirli gen değişikliklerine sahip hastalarda hedefli tedavilerin değerlendirilmesine olanak sağlıyor. Hastalığın tedavisinde artık tek tip yaklaşım yerine, hastanın tümör özelliklerine ve genel durumuna göre karar verilen kişiselleştirilmiş bir anlayış öne çıkıyor. PANKAM; daha erken tanı, daha etkili tedavi, daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam için bilimsel mücadelesini sürdürüyor” dedi.