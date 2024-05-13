Sağlıklı beslenerek kilo almak için yol haritası: İşte zayıf insanların uygulayabileceği 7 etkili yöntem!

7. KİLO ALMADA TUTARLI OLMAK

Son olarak tutarlılık olmadan ilerleme, büyüme veya değişim diye bir durum söz konusu olamaz. Yani kilo alma gibi süreç gerektiren olaylar bir gecede gerçekleşmez ve sağlıklı kilo almak, birkaç haftanızı ayırıp kalıcı sonuçlar alabileceğiniz bir durum değildir. Bu yüzden sadık kalabileceğinizi bildiğiniz bir diyeti seçerek ona uymak önemlidir.

Kaynak: Mayo Clinic, Trifecta, National Health Service (NHS)