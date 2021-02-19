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HaberlerMüzikSagopa Kajmer eski şarkılarından Kolera'yı sildi, 'Tek'i yayınladı - Magazin haberleri
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Sagopa Kajmer eski şarkılarından Kolera'yı sildi

Kolera ile 2017 yılında boşanan rapçi Sagopa Kajmer, 'Tek' adlı albümü ile dikkat çekti. Şarkılarından eski eşi Kolera'nın bölümlerini kaldıran Sagopa Kajmer, 'Tek' ile yeniden dinleyicileriyle buluştu

Sagopa Kajmer eski şarkılarından Kolera'yı sildi, 'Tek'i yayınladı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

'Sagopa Kajmer' lakaplı rapçi Yunus Özyavuz, eski eşi ile birlikte olan şarkılarından Kolera'nın bölümlerini kaldırarak, 'Tek' isimli bir albüm paylaştı.

42 yaşındaki Sagopa Kajmer, yeni albümünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Özyavuz, yayınladığı gönderide, "2005-2011 yılları arasında servis edilmiş ortak çalışmalarımdaki kısımlarımı ve scratchlerimi sizler için düzenledim. Uzun zamandır dijital platformlarda bulamadığımız bu şarkıları artık rahatça dinleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sagopa Kajmer ve Kolera, 2017 yılında 11 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıklamışlardı.

"ŞİDDET GÖRDÜM"

Ünlü rapçinin kendisine şiddet uyguladığını öne süren Kolera, 2019 yılında katıldığı programda şu açıklamaları yapmıştı:

* Sırtımda oluşan hasardan habersizdim. Amacım kimseye zarar vermek değil ama patlama yaşadım. Belimde kayıklar var, ezikler, büzükler var... Benim tek amacım koruma tedbiri aldırmak.

* Evliyken hiç şiddet görmedim. Boşandıktan sonra şiddet gördüm. Sagopa Kajmer tarafından tehdit alıyorum. Ben tehdit edildiğimi açıklayınca silahlı fotoğraf koyan sosyal medya hesabına kendisi! Ve ben bunu da bir tehdit olarak algılıyorum. Ayrıca zaten dinleyicilerden, hayranlarından gelen tehditler de çok.

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