Sahaflara nefes aldıran karar: 1928 öncesi kitapların “tescil zorunluluğu” iptal!

5 Eylül 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "Yazma ve Nadir Basma Eserlerin Tespit ve Tescili Hakkında" yayınlanan yönetmelik itirazlar üzerine iptal edilerek düzenlenip yeniden yayınlandı.

ELEŞTİRİLERE YOL AÇMIŞTI

Bu yönetmeliğin özellikle 3. Maddesinde yer alan denetime tabi tutulacak eserlere "1928 tarihinden önce basılmış olan kitap, kitapçık, nadir basma süreli yayınlar ile başka dilde basılan kitaplar"ın dahil edilmesi ve "gerçek ve tüzel kişilerin ellerinde bulunan 1928 öncesi her türlü basma-yazma kültür eserlerini kurumlardan belgelendirmeleri uygulama zorluğu ve ayrıca kurumlara da ağır bir yük getireceği, hem de piyasada eski kültür eserlerine olan ilgiyi azaltacağı gerekçesiyle koleksiyoner, sahaf, müzayede evleri ve antikacılar tarafından eleştirilere yol açtı.

YÖNETMELİK İPTAL EDİLDİ

Koleksiyoner, sahaf, müzayede evleri ve antikacıların temsilcilerinin yetkili makamlarla yaptıkları görüşmeler olumlu netice verdi. Gerekçeler kabul edilerek yönetmelik iptal edildi. Bunun yerine 18 Ekim'de yayınlanan yeni yönetmelik özel ve tüzel kişileri kapsam dışına aldı. Yeni yönetmelik sadece kamu kütüphaneleriyle ilgili düzenleme getiriyor. 1928 öncesi elinde kültür eseri bulunduran ve alım-satımını yapanlara bir yükümlülük getirmiyor.