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The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Angelina Jolie gibi görünmek için 50'den fazla ameliyat olduğunu iddia ettikten sonra şöhrete kavuşan Sahar'ın bu kez paylaştığı fotoğraflarında burun köprüsünün daha önce hiç olmadığı kadar ince göründüğü dikkat çekti.