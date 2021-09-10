Sahiplendiği köpek için doğum günü partisi düzenledi

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Şehir plancısı Emine Yağmur, Kaktüs adlı köpeğinin 4. doğum günü için, çalıştığı Değirmiçem Mahallesi'ndeki iş merkezinin girişini balonlarla süsledi.

Köpeği yanına alarak doğum günü pastasını kesen Yağmur, daha sonra etkinliğe katılanlarla fotoğraf çektirdi.

Yağmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeği sokakta bulduklarında eziyet gördüğünü anladıklarını söyledi.

Sahiplendikleri köpeğin, kendilerine arkadaş ve yoldaş olduğunu anlatan Yağmur, şöyle konuştu:

"Bu çevrede herkes Kaktüs'ü tanıyor. Herkesin arkadaşı oldu. Bugün köpeğe doğum günü yapmamızın amacı, sokaktaki canlılar için farkındalık oluşturmaktı. Etrafımızda çok sayıda iş merkezi var. Her iş merkezi bir sokak köpeğini sahiplense belki de sokaktaki canlılar sahipsiz kalmayacak. Kaktüs benimle eve de geliyor. Çok fazla masrafı olmuyor. Tüyü bizimki kadar da dökülmüyor. Kaktüs, bizlere hayata dair çok şey öğretti. Hayvanların da duygusal olduklarını öğrendik."

Davetliler, köpeğe çeşitli süsler ve yaş mama hediye etti.