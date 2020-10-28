Sahte araç muayene sitesi kurup 2 milyon lira vurgun yaptılar - ANKARA

AA

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, araç muayene şirketinin web sitesini taklit ederek vatandaşları dolandıran bir suç örgütünün varlığını belirleyen, Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Siber Suçlar polisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu koordinesinde taklit web sitesi üzerinden araç muayene danışmanlığı hizmeti verileceği vaadiyle pek çok kişiyi dolandıran suç örgütünü takibe aldı.Ekipler, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray ve Isparta da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, 10 kişiyi gözaltına aldı. Üç farklı şirket üzerinden faaliyet yürüten şüpheliler Ankara'ya getirildi.