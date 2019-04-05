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Bursa’da bir yıl önce kekemelik ve konuşma bozuklukları merkezi kuran ve Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Pennsylvania Üniversitesi'nden de kekemelik ve dil patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek hastalarının güvenini kazanmaya çalışan Emre Nuri Korkut (40),iş yerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.
LİSE MEZUNU 'DOKTOR'
İHA'nın haberine göre, bir hastasının şüphelenip ihbarda bulunması üzerine gözaltına alınan Emre Nuri Korkut'un lise mezunu olduğu belirlendi. Kliniğinde sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik ünvan belgeleri ele geçirildi. Emre Nuri Korkut, 2 gün süren işlemlerinin ardından 22 Şubat 2018 günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ancak savcının itirazı üzerin Korkut mahkemece tutuklandı.
CEZASI BELLİ OLDU
Bursa 5.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde olayla ilgili “Resmi belgede sahtecilik ve Dolandırıcılık” suçlarından açılan dava da 33 kişinin şikayeti olması üzerine, TCK 158/1-f ile TCK 204/1 maddeleri göre hakkında dava açılan Emre Nuri Korkut’un davası karara bağlandı.
SAVUNMASI: PROFESÖR OLMAYA GEREK YOK
Korkut, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Benim merkezimde asla sağlık engeli olan veya hastalıkla beraber kekeleyen birisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum profesör olmayı gerektirmemektedir. Ben gelen kişilere öncelikle bana sordukları doktordan ziyade ‘düzelecek miyim’ sorusuydu. Gelen kişileri en az 1 hafta süresiyle ücretsiz deneme süresine alıyorum, bu süreçte çalışmalara kendi gibi diğer arkadaşlara istişare fırsatı bularak her şeyi şeffaf şekilde ödedikleri rakama kadar öğrenerek çalışıyorlar. Sürecin sonunda ben onlara soruyorum, devam etmek istiyor musunuz diye. Herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme yapmama şansları her zaman vardır” sözlerini tekrarladı.
Bir önceki duruşmada Cumhuriyet Savcısı sanığın 33 müştekiye yönelik dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından 165 yıla kadar hapsini talep etmişti. Son sözü sorulan sahte profesör pişman olduğunu kaydederek, "İki müşteki ile uzlaştım. Tahliye edilirsem diğerlerinin zararını da gidereceğim. Tahliyemi istiyorum" demişti.
Kararını açıklayan mahkeme, dolandırıcılık suçundan her bir müşteki için 1'er yıl 8 ay hapis cezası vererek toplamda şahsı 55 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.
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