        Sahte fatura soruşturmasında 20 tutuklama

        Sahte fatura soruşturmasında 20 tutuklama

        İstanbul'da 369 kişiden muvafakatname alarak sahte fatura düzenleyen şüphelilerin 127 milyon lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye getirildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 29 şüpheliden 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 20 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 23:18 Güncelleme: 13.10.2025 - 23:18
        Sahte fatura soruşturmasında 20 tutuklama
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere yardımcı olacaklarını söyleyen şüphelilerin, bu kişilere kredi tahsis etmiş gibi işlem yaparak ürün satışı gerçekleştirilmiş gibi fatura düzenledikleri belirlendi.

        Düzenlenen bu sahte faturaların bedellerinin tahsili için icra müdürlüklerine dilekçeler verdirildiği, toplamda 369 kişinin icra dairelerine giderek şüphelilere muvafakatname sunduğu tespit edildi.

        Yapılan tespit sonucunda şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 127 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. 10 Ekim günü şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 29 şüpheliden 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

