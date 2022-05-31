Sahte fiş çetesi çökertildi 0:00 / 0:00

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 milyon 720 bin TL'lik sahte akaryakıt fişi basıp, 11 ildeki ticari araç sürücülerine satan 7 kişiyi gözaltına aldı.







Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte akaryakıt fişi basıp, para karşılığı satanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin sahte fişleri 11 ildeki ticari araç sürücülerine sattığı, 1 milyon 720 bin TL'lik, 2 bin 576 adet sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Kocaeli, Tekirdağ ve Antalya'daki operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte akaryakıt fişi, fiş basımında kullanılan yazıcılar, ajandalar ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.