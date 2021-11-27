Sahte içki içen çifti ölüm ayırdı

DHA

Çiftçilikle uğraşan Aysun ve Ahmet Verim çifti, iddiaya göre akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Ahmet Verim'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan çiftten Aysun Verim dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ahmet Verim'in yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken; Verim çiftinin akşam yemeğinde kaçak olarak üretilen içki içtikleri iddia edildi.

2 kız çocuğu annesi Aysun Verim'in dün hayatını kaybettiği olay sonrası Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça zehirlenmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edilen Aysun Verim'in cenazesi, kesin ölüm raporu için Balıkesir Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.