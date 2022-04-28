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Online pazaryeri GittiGidiyor’un verilerine göre bu yıl 2 Nisan tarihinde başlayan ramazan ayıyla birlikte sahur saatlerinde değişen uyku düzeni kullanıcıların online alışveriş alışkanlıklarına da yansıdı. Sahur saatleri olan 04.00-05.00 arasında GittiGidiyor’un site trafiğinde bir önceki aya kıyasla 3 kata varan artış yaşandı.

Sahurda en çok alışveriş yapılan kategoriler “Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar”, “Bebek & Anne”, “Yapı Market & Tamirat, “Kozmetik ve Kişisel Bakım” ile “Ev, Dekorasyon ve Bahçe” oldu. Platform üzerinden en çok satın alınan ürünler arasında ise bebek bezi, spor ayakkabı, ıslak mendil, cep telefonu kılıfı, kedi maması, cep telefonu, parfüm ve tıraş makinesi yer aldı.

EN ÇOK TELEFON ARANIYOR

GittiGidiyor’da bu yıl sahur saatlerinde en çok aranan ürün cep telefonu oldu. Platform üzerinden aranan diğer ürünler arasında ise kozmetik ürünler, ofis yazılım programları, otomobil ve motosiklet yedek parçaları kendine yer buldu.

Verilere göre sahur saatleri içinde en çok alışverişin yapıldığı şehirler ise İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, İzmir, Antalya, Konya, Şanlıurfa, Adana ve Mersin olarak sıralandı.