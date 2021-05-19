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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, araçta sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı

Sakarya D100 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan küçük çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, araçta sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı
İHA

Kaza, Adapazarı-Hendek D100 karayolu Erenler ilçesi Büyükesence kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine doğru seyir halinde olan Y.C. idaresindeki 54 AS 331 plakalı Renault marka otomobile karşı şeritten dönüş yapmak isteyen C.K. idaresindeki 54 FA 168 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 54 FA 168 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü C.K. ile T.K. ve yaşı öğrenilemeyen M.R.K. isimli küçük çocuk ile diğer araçta bulunan Y.C. ve Arif M. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 54 FA 168 plakalı otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan M.R.K., bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında ambulanslar ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebi ile D100 karayolu Ankara istikametinde bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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