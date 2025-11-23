Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da köprü üstünde çarpışan otomobiller bahçeye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da köprü üstünde çarpışan otomobiller bahçeye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolu otoban köprüsü üzerinde çarpışarak kontrolden çıkan iki otomobil bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından bir iş yerinin bahçesine uçtu. Araçların hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 01:57 Güncelleme: 23.11.2025 - 01:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köprüde çarpışan otomobiller bahçeye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kaza, D-650 kara yolu Arifiye geçişi Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. (35) idaresindeki 34 FUR 552 plakalı otomobil ile Ahmet Y.T. (39) kontrolündeki 54 TN 020 plakalı araç otoban köprüsü üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar bariyerleri de aşarak yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından bir iş yerinin bahçesine uçtu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince Hünkar Varlı (51), Ahmet Y.T., Ş.K. (39), E.V. (57) ve A.E.A. (40) isimli 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere sevk edildi. Hünkar Varlı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede