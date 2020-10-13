Sakarya'da kümes hayvanlarının bulunduğu kamyoneti çalan zanlılar İstanbul'da yakalandı - SAKARYA

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde kasasında canlı kanatlı hayvanların bulunduğu kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince çalışma başlatıldı.Çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan gelen 3 şüphelinin hırsızlığını gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a gittiği tespit edildi.Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda şüpheliler, Ümraniye ilçesinde saklandıkları evde yakalandı.Operasyonda, 54 canlı kanatlı hayvan (tavuk-kaz),1 hilti, 1 ağaç kesme motoru ile şase ve plaka bilgileri değiştirilmiş çalıntı kamyonet ele geçirildi. Hayvanlar ve malzemeler sahibine teslim edildi.Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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