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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da yalnız yaşadığı odada ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Sakarya'da yalnız yaşadığı odada ölü bulundu

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı odada ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 03:20 Güncelleme: 07.05.2025 - 03:20
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        Yalnız yaşadığı odada ölü bulundu
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        Sakarya Gevye'de Şenol Kamış Meydanı mevkisinde iş yerlerinin bulunduğu binadan kötü koku gelmesi üzerine çevredeki esnaf binayı kontrol etti.

        Binanın üçüncü katına çıkan esnaf, buradaki bir odada yalnız yaşayan Selami Kara’yı (65) hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kara’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Geyve Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ön incelemelerde Kara’nın 10 gün önce öldüğü değerlendirildi.

        Kara’nın cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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