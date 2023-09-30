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        Sakarya'da fabrikanın havalandırma borusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

        SAKARYA'nın Ferizliilçesinde, bir fabrikanın havalandırma borusunda meydana gelen patlamada Metin Akdeniz (55) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 22:15 Güncelleme: 30.09.2023 - 22:20
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        Sakarya'da fabrikanın havalandırma borusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
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        SAKARYA'nın Ferizliilçesinde, bir fabrikanın havalandırma borusunda meydana gelen patlamada Metin Akdeniz (55) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Ferizli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın havalandırma borusunda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, borunun yakınında bulunan Metin Akdeniz ve ismi öğrenilemeyen 1 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Metin Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer işçinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

        Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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