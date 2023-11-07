Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sosyal medyadan husumetlilerine silahla gözdağı veren 7 şüpheli yakalandı

        SAKARYA'dasosyal medyadan pompalı tüfekler ve tabancalar ile canlı yayınlar açıp, husumetlilerine gözdağı veren 7 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyadan husumetlilerine silahla gözdağı veren 7 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'dasosyal medyadan pompalı tüfekler ve tabancalar ile canlı yayınlar açıp, husumetlilerine gözdağı veren 7 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan pompalı tüfekler ve tabancalar ile canlı yayınlar açıp, husumetlilerine gözdağı veren 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 dürbünlü ruhsatsız av tüfeği, tabancalara ait 526 mermi, 68 tüfek mermisi, 7 tabanca şarjörü, 1 şok cihazı ve 1 nişan tertibatına takılan lazer ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 145 sanıklı darbe girişimi davasının duruşması yarına ertelendi
        Sakarya'da 145 sanıklı darbe girişimi davasının duruşması yarına ertelendi
        Akyazı'da yurtta kalan öğrenciler kan bağışında bulundu
        Akyazı'da yurtta kalan öğrenciler kan bağışında bulundu
        Sakarya'da "İsrail Sorunu ve Gazze Sempozyumu" düzenleniyor
        Sakarya'da "İsrail Sorunu ve Gazze Sempozyumu" düzenleniyor
        Sakarya Teknokent'te tavuk etinin bozulma sürecini renk değiştirerek göster...
        Sakarya Teknokent'te tavuk etinin bozulma sürecini renk değiştirerek göster...
        Uluslararası hukukta Filistin meselesi, Sakarya Üniversitesindeki etkinlikt...
        Uluslararası hukukta Filistin meselesi, Sakarya Üniversitesindeki etkinlikt...
        Sakarya'dan 10 ayda 4,6 milyar dolarlık ihracat
        Sakarya'dan 10 ayda 4,6 milyar dolarlık ihracat