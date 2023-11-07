Sosyal medyadan husumetlilerine silahla gözdağı veren 7 şüpheli yakalandı SAKARYA'dasosyal medyadan pompalı tüfekler ve tabancalar ile canlı yayınlar açıp, husumetlilerine gözdağı veren 7 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

SAKARYA'dasosyal medyadan pompalı tüfekler ve tabancalar ile canlı yayınlar açıp, husumetlilerine gözdağı veren 7 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan pompalı tüfekler ve tabancalar ile canlı yayınlar açıp, husumetlilerine gözdağı veren 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 dürbünlü ruhsatsız av tüfeği, tabancalara ait 526 mermi, 68 tüfek mermisi, 7 tabanca şarjörü, 1 şok cihazı ve 1 nişan tertibatına takılan lazer ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.