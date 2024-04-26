Bakan Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: En büyük önceliğimiz fiyat istikrarı (2)

‘MERKEZBANKAMIZ PARA POLİTİKASINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI’

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun sıkı para politikası, sıkı maliye politikası, hedeflerle uyumlu gelirler politikası, yapısal dönüşüm ve verimlilikle indirilebileceğini belirterek, “Bu konuda epey mesafe katettik. Sonuçları yılın ikinci yarısında almaya başlayacağız. Merkez Bankamız para politikasında önemli adımlar attı. Sadece geleneksel sıkılaşmaya gitmedi. Şu anda seçici kredi sıkılaştırması politikası uyguluyor. Ayrıca miktarsal sıkılaşmaya gitti. Faizin durduğu yere oranla para politikası daha sıkı bir durumda” dedi.

‘TEDBİRLER ALINMASAYDI ÇOK YÜKSEK BİR BÜTÇE AÇIĞIYLA KARŞI KARŞIYA KALACAKTIK’ Geçen sene Türkiye çok büyük bir deprem yaşadı. Tedbirler alınmasaydı çok yüksek bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalacaktık. Orta vadeli programda milli gelire oranla yüzde 6,4'lük bir açık ön gördük. Ama yılın sonunda daha yüksek gelir performansı sayesinde geçen sene açığı yüzde 5,2'de tutabildik. Bu açığın sadece 1,6 puanı normal açık. Geriye kalan kısım aslında depremle ilgili yaptığımız harcamalardan kaynaklanıyor. Tabi ki bu enflasyonu etkiledi ama bu tek seferlik bir harcama. Türkiye bununla yaşayabilir. Bu sene de deprem harcamaları ön planda ama biz önümüzdeki seneden itibaren deprem harcamaları dahil bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz. Bu sene harcama ayağına odaklanacağız. Kamuda tasarruf ve harcama kontrolü üzerinde bir süredir çalışıyoruz. Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi. Tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik. Yakında bazı hususlarda gereken adımları atacağız. Kamuda tasarruf artışı ve harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak” diye konuştu.

‘KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE ÇOK DEĞERLİ’ Bakan Şimşek, kayıt dışılıkla mücadelenin önemine değinerek, "Orta vadeli programda vergi muafiyeti ve istisnaları gözden geçireceğimizi söyledik. Bu da bir süreç işi. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Sadece ne zaman, hangi sıralamayla, hangi dozda yapacağımıza programın ihtiyacına göre karar veriyoruz. Kayıt dışılıkla mücadele eylem planı açıklamayacağız. Sadece uygulama yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı çok güçlü bir şekilde sahada olacak. Kayıtlı dışılıkla mücadele adil rekabet ortamı açısından da önemli. Sadece vergi gelirlerini artırmak için değil, esas önemli olan verimlilik ve inovasyon için daha adil bir iş ortamı açısından rekabet ortamı açısından kayıt dışılıkla mücadele çok değerli” dedi.