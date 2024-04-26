Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u ağırlayacak
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 22 haftalık normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, play-off maçında Beykoz Belediyespor'u konuk edecek.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 22 haftalık normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, play-off maçında Beykoz Belediyespor'u konuk edecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, normal sezonun son maçında Nilüfer Belediyesi’ni 41-34’lük skorla geçen Sakarya temsilcisi, ligi ikinci sırada tamamladı ve play-off'da Beykoz Belediyespor ile eşleşti.
Normal sezonu 17 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, play-off yarı finalinin ilk maçını 30 Nisan Salı günü saat 16.00'da Serdivan Spor Salonu'nda, Beykoz Belediyespor'la oynayacak.
Açıklamada, tüm sporseverler müsabakaya davet edildi.
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