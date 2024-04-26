Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u ağırlayacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, normal sezonun son maçında Nilüfer Belediyesi’ni 41-34’lük skorla geçen Sakarya temsilcisi, ligi ikinci sırada tamamladı ve play-off'da Beykoz Belediyespor ile eşleşti.

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