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        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Zahide Saatçi'ye (58) çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:33 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:35
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        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü
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        SAKARYA’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Zahide Saatçi’ye (58) çarptı. Saatçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Enes Eker’in (22) kontrolünü yitirdiği 54 AGG 238 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Zahide Saatçi’ye çarpıp, takla attı. Kazada Saatçi hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zahide Saatçi’nin cansız bedeni ise inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Sürücü Enes Eker’in ilk ifadesinde, kazanın otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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