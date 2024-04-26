Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, saat 09.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Enes Eker’in (22) kontrolünü yitirdiği 54 AGG 238 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Zahide Saatçi’ye çarpıp, takla attı. Kazada Saatçi hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zahide Saatçi’nin cansız bedeni ise inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

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