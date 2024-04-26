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        GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:20 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:20
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kocaali istikametinden Karasu yönüne ilerleyen E.E'nin kullandığı 54 AGG 236 plakalı otomobil, Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Zahide Saatçi'ye (58) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kadın ile takla atan otomobil yan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saatçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü E.E. ise sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, olay yerine gelerek inceleme yaptı.

        Otomobildeki gaz sızıntısı nedeniyle ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak sızıntıyı kesti.

        Adliye personeli olduğu öğrenilen Saatçi'nin mesai arkadaşları da kaza yerine geldi.

        Öte yandan kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, sol şeritten ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki kaldırımda yürüyen kadına çarpması, kadının ve otomobilin yola savrulması yer alıyor.

        - Kazada ölen kadın için cenaze töreni düzenlendi

        Kazada yaşamını yitiren Zahide Saatçi için Karasu Adliyesi bahçesinde tören düzenlendi.

        Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, törende yaptığı konuşmada, "Kıymetli mesai arkadaşımız Zahide Saatçi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Karasu Adliyemize ve tüm yargı camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

        Törene, Saatçi'nin yakınlarının yanı sıra Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

        Saatçi'nin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Zahide Saatçi'nin cenazesi, dua edilmesinin ardından defnedilmek üzere memleketi Sinop'a gönderildi.

        Kardeşi Cevdet Özdemir'in teröristlerce şehit edilmesinin ardından 2015'te İstanbul Adliyesinde göreve başlayan Zahide Saatçi'nin, 2022'de Karasu Adliyesine atandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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