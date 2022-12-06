Üniversite-sanayi işbirliğiyle paletli yükler için "robot taşıyıcı" geliştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite-sanayi işbirliğiyle paletli yükler için "robot taşıyıcı" geliştirildi

AA

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) doktora öğrencileri, TÜBİTAK projesi kapsamında bir firmanın desteğiyle iç lojistik hareketi çok olan yerlerde forklift trafiğini azaltmak, iş kazalarını ve personelin ağır yük nedeniyle yaşayabilecekleri sağlık sorunlarını engellemek amacıyla otonom taşıma araçları tasarladı.

Üniversite-sanayi işbirliğiyle paletli yükler için "robot taşıyıcı" geliştirildi

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) doktora öğrencileri, TÜBİTAK projesi kapsamında bir firmanın desteğiyle iç lojistik hareketi çok olan yerlerde forklift trafiğini azaltmak, iş kazalarını ve personelin ağır yük nedeniyle yaşayabilecekleri sağlık sorunlarını engellemek amacıyla otonom taşıma araçları tasarladı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatih Çalışkan'ın yürütücülüğünde Prof. Dr. İhsan Pehlivan, Doç. Dr. Mustafa Zahit Yıldız, Doç. Dr. Barış Boru ve 3 doktora öğrencisi, "Otonom Depolama ve Lojistik Yönetim Sisteminin Tasarım, Geliştirme ve Gerçeklenmesi" başlıklı TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora projesi kapsamında ağırlıklı olarak otonom taşıma araçları üzerine AR-GE çalışmaları gerçekleştirdi.

Projenin üçüncü yılında AR-GE süreci tamamlanarak, endüstriyel hizmet verebilecek nitelikte 1500 kilograma kadar yük taşıyabilen araç modelleri geliştirildi.

İç piyasada birçok firmada kullanılan otonom taşıma araçları, yurt dışından da talep görüyor.

- "Yapılabilir AR-GE mottosuyla hareket ediyoruz"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, düşünceden tasarıma, tasarımdan üretime giden bütün yollarda nitelikli insana ve nitelikli istihdama ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ülkenin gelişmesi açısından nitelikli üretimin önemli olduğunu, bunun da nitelikli insan gücüyle gerçekleştirileceğini belirten Sarıbıyık, "Üniversite olarak nitelikli insan ve yapılabilir AR-GE mottosuyla hareket ediyoruz. Bu çerçevede de iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojiyi geliştirebilecek nitelikteki doktora yapmış kişilerin yetiştirilmesine yönelik TÜBİTAK'ın açtığı 2244-Sanayi Doktora Programı'nda da üniversitemizle Optimak STU firmamız bir proje geliştirdi." diye konuştu.

Sarıbıyık, doktora eğitimini yaptıktan sonra öğrencilerin iş dünyasında istihdam edilmesinin kıymetli olduğunu dile getirerek, doktora yapan kişilerin akademisyenlerle irtibat halinde firmanın ihtiyaç duyduğu alanlarda AR-GE çalışması gerçekleştirdiğini kaydetti.

Proje kapsamında üniversitedeki makine, mekatronik ile elektrik elektronik mühendisliğindeki öğrencilerin çalışma yaptığını aktaran Sarıbıyık, şunları anlattı:

"Şu anda mühendisinden müdürüne kadar 15 civarında üniversitemizden mezun olmuş öğrencilerimiz var. 7 kişi yüksek lisans yapıyor. Eğitime ara vermiyoruz. Öğrencilerimiz hem eğitimine hem buradaki çalışmalara devam ediyor hem de sanayinin ihtiyaç duyduğu çözümleri üretmek yolunda hocalarıyla bağlantı kurmuş oluyor."

- "Ürünlerin hepsini ticarileştirdik"

Optimak AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tansel Cavit Kulak, firma bünyesinde çalışan 160 personelden 80 mühendisin 50'sinin SUBÜ'den olduğunu, öğrencileri uygulamalı eğitimleri bittikten sonra kadrolarına dahil ettiklerini anlattı.

Akademisyenlerle yakın işbirliği içinde olduklarını dile getiren Kulak, "Onlar burayı laboratuvar olarak kullanırken biz de orayı akademik bilgi birikimi, teknolojik bilgi birikimine kolay erişim noktası olarak kullanıyoruz." dedi.

Nitelikli personel, nitelikli iş gücü noktasında meslek liseleriyle de yakın temas içinde olduklarına değinen Kulak, proje kapsamında yaptıkları uygulamanın Türk sanayisinde cari açığı azaltacağını, ihracat potansiyelini artıracağını söyledi.

Otonom lojistik sistemleri üzerine çalıştıkları proje kapsamında 3 cihaz geliştirdiklerini aktaran Kulak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"RGB dediğimiz raylı otonom sistem, AGV dediğimiz manyetik tablalı ve çizgi izleyen otonom sistem, AMR dediğimiz coğrafi pozisyonlamayla görev yapabilen bir sistem. Bu sistem, büyük firmalarda ya da iç lojistik hareketi çok olan firmalarda forklift trafiğini azaltmak, personel maliyetini düşürmek, personelin vasıfsız iş yapmasını engellemek, forkliftlerin iş kaza yapmasını engellemek, personelin ağır yük taşıyarak ya da bir yerden bir yere transpaletle yük çekerek iş sağlığıyla ilgili yaşayabilecekleri sorunları engellemek üzerine kurgulanmış bir sistem. Şu anda 3 onaylanmış patentimiz var, 4 onaylanmış faydalı modelimiz var, başvurusu yapılmış ve incelemede olan 7 patentimiz daha var. Bunları hep bu genç arkadaşlarımızla yaptık; RGB'yi, AGV'yi, AMR'yi çıkardık ve bunların hepsini de ticarileştirdik."

Kulak, Türkiye'de 8 firmada kullanılan ürünleriyle otomotiv, otomotiv yan sanayi, medikal ve gıda sektöründe faaliyet gösteren global ölçekteki firmaların da ilgilendiğini belirterek, "Özellikle Bulgaristan, Romanya, Polonya, Sırbistan gibi ülkelerde müşterilerimiz de var. Şu anda üretimi bitmiş, yurt dışında Balkan ülkelerinde çalışan sistemlerimiz de var." bilgisini verdi.

- "Bizim için çok mutluluk verici bir durum"

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatih Çalışkan ise üniversite-sanayi işbirliği projesi kapsamında geliştirilen cihazların tüm AR-GE çalışmalarının tamamlanarak ticari ürüne dönüştüğünü kaydetti.

Çalışkan, "Cihazlarımız ilgili fuarlarda halihazırda sergilenmeye başladı. Bu bizim için çok mutluluk verici bir durum. Öğrencilerimizin henüz mezun olmadan endüstriye böyle bir çıktı üretmiş olmalarından mutluluk duyuyoruz. Cihazlarımızı gittikçe geliştirme hedefindeyiz. Projemizdeki hedefimiz zaten ASRS dediğimiz otonom depolama sisteminin bütün zincirlerini tamamlamak." açıklamasında bulundu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde doktora yapan Muhammed Yıldız, sanayide yaptıkları pratikleri akademik literatür taramayla birleştirdiklerini söyledi.

Kullanımını, durumunu, tüm teknik özelliklerini taradıktan sonra bu ürünleri daha kısa sürede yapmak ve dünya piyasasında bir ürün konumuna getirmeye çalıştıklarını ifade eden Yıldız, "Yaptığımız bu araçların makalelerini yazıp yayınlıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak
YEREL HABERLER Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası ...
Sakarya, "Avrupa Spor Şehri" ödülünü yarın alacak
YEREL HABERLER Sakarya, "Avrupa Spor Şehri" ödülünü yarın alacak
Sakarya'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalananlar adliyeye sevk ediliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Ailesinden miras soba tamirciliğini 35 senedir sürdürüyor
YEREL HABERLER Ailesinden miras soba tamirciliğini 35 senedir ...
ASKF yönetimi basın mensuplarıyla buluştu
YEREL HABERLER ASKF yönetimi basın mensuplarıyla buluştu
Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Meslek lisesindeki aşçı adayları binlerce öğrenciye yemek hazırlıyor
YEREL HABERLER Meslek lisesindeki aşçı adayları binlerce öğrenciye ...
Sakarya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Sakarya'da itfaiye personeline eğitim verildi
YEREL HABERLER Sakarya'da itfaiye personeline eğitim verildi
Sakarya'da köpeğin saldırısı sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da köpeğin saldırısı sonucu yaralanan karaca ...
Sakarya'da huzurevi ve sevgi evleri ziyaret edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da huzurevi ve sevgi evleri ziyaret edildi
Müzik sevdalısı sosyal bilgiler öğretmeni köy çocuklarının ruhuna dokundu
YEREL HABERLER Müzik sevdalısı sosyal bilgiler öğretmeni köy ...
Sakarya'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.