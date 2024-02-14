Sakarya'da 736 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Sakarya'da 736 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 50 kilogram kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu çerçevede Karasu'da bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 736 bin dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 105 elektronik sigara ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.