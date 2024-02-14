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        Sakarya'da 736 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Sakarya'da 736 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 50 kilogram kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:29 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:29
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        Sakarya'da 736 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Sakarya'da 736 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 50 kilogram kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu çerçevede Karasu'da bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 736 bin dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 105 elektronik sigara ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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