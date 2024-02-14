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        Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımıyla gaza basmaya hazır

        UĞUR SUBAŞI - Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Rokit BMW ile çıkacağı ilk yarışta podyumda yer almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:10
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        Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımıyla gaza basmaya hazır
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        UĞUR SUBAŞI - Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Rokit BMW ile çıkacağı ilk yarışta podyumda yer almayı hedefliyor.

        Dört sezon mücadele ettiği Pata Yamaha Prometeon Takımı'ndan ayrılan ve 2 yıllığına Rokit BMW Takımı'yla anlaşan Toprak Razgatlıoğlu, geçen sezon Dünya Şampiyonası'nı İspanyol Alvaro Bautista'nın ardından 2. sırada bitirdi.

        Hazırlıklarını tamamlayan milli motosikletçi, 23-25 Şubat'ta Avustralya'da koşulacak sezonun ilk yarışını yeni takımıyla kazanarak, şampiyonaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

        - "Yeni bir sayfa açtık"

        Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon yarışta düşmesi sonucu puan farkının açıldığını ancak son ana kadar mücadeleyi bırakmadığını söyledi.

        Yeni sezona yeni bir takımla başlayacağına işaret eden Toprak Razgatlıoğlu, büyük hedefleri için Rokit BMW Takımı'yla anlaştığını, hedefsiz şampiyonluğa ulaşmanın çok zor olduğunu söyledi.

        Milli motosikletçi, Rokit BMW ile her şeye yeniden başladıklarını belirterek, "Yeni bir sayfa açtık. BMW, bugüne kadar dünya şampiyonu olmuş marka değil motosiklette. En büyük hedefimiz BMW motoruyla dünya şampiyonu olmak. İnşallah o hedefe ulaşırız." diye konuştu.

        Toprak Razgatlıoğlu, antrenmanların güzel geçtiğini ve sezonu heyecanla beklediklerini dile getirerek, "Kenan (Sofuoğlu) Ağabey, Deniz, Can ve Bahattin ile antrenman yapmak keyifli. Her gün bir şey öğreniyorsun. Anlamlı antrenman oluyor. Tek başına yapmaktansa yarış formatında oluyor ve daha da yorucu oluyor." ifadelerini kullandı.

        Sezona güzel başlangıç yapmak istediklerini yineleyen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yeni sezonunun Red Bull TV ekranlarından takip edilebileceğini de sözlerine ekledi.

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