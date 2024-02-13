Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı

Antrenmanı ziyaret eden ilkokul öğrencileri, sohbet ettikleri Şanlı ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Yeni transfer Muhammed Himmet Ertürk'ün de yer aldığı idmana, sakatlığı süren Dino Ndlovu katılmadı. Ayrıca Rajko Rotman ve Nsana Simon da idmanda yer almadı.

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