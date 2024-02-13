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        Erenler Belediye Başkan adayı Şengül, seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:34 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:36
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        Erenler Belediye Başkan adayı Şengül, seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmaları kapsamında gezilerini sürdüren Şengül, esnafı ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

        Yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Şengül, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde destek istedi.

        Ziyaretlerinde dayanışma ve yatırım mesajları veren Şengül, gelecek 5 yılda hayata geçirecekleri projelerle vatandaşların hayallerindeki Erenler'i inşa edeceklerini vurguladı.

        Şengül, "Her programda evlatlarını bağrına basan kıymetli büyüklerime, değerli arkadaşlarıma ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz söz veriyoruz; Erenlerimiz için aşkla yorulmadan çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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