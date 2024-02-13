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        Sakaryalı iş insanları Türkiye'nin Etiyopya'ya ihracatına katkı sunacak

        Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, Türkiye'nin bu yıl Etiyopya'ya 1 milyar dolarlık ihracat hedefinin bulunduğunu belirterek, "Sakarya'mız üreten ve oradan gelecek taleplerin tamamına cevap verebilecek mahiyette bir şehir. Türkiye hedefini 1 milyar doların üzerine çıkarmak istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:13 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:29
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        Sakaryalı iş insanları Türkiye'nin Etiyopya'ya ihracatına katkı sunacak
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        Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, Türkiye'nin bu yıl Etiyopya'ya 1 milyar dolarlık ihracat hedefinin bulunduğunu belirterek, "Sakarya'mız üreten ve oradan gelecek taleplerin tamamına cevap verebilecek mahiyette bir şehir. Türkiye hedefini 1 milyar doların üzerine çıkarmak istiyoruz." dedi.

        Ulusal, AA muhabirine, ASRİAD Sakarya Şube Başkanlığı olarak 23 iş insanından oluşan heyetle 17 Şubat'a kadar Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunacaklarını söyledi.

        ASRİAD Sakarya ev sahipliğinde geçen yıl eylül ayında Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi ve beraberindeki heyetin katılımıyla Uluslararası Ekonomi Vizyon ve İş Formu düzenlediklerini aktaran Ulusal, "Aynı iş forumunun devamını Etiyopya'da yapma kararı aldık. 13 Şubat itibarıyla Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed Mahmud ve Elçi Müsteşarı Mulie Tarekegn Edlie mihmandarlığındaki heyetle başkentte iş forumu düzenleyeceğiz. ASRİAD Sakarya üyelerine özel hazırlanan bu iş forumuna ciddi bir hazırlık yaptık." diye konuştu.

        Ulusal, Etiyopya ziyareti öncesi Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

        Katma değerli ürünlerin Afrika pazarındaki tüketicilerle buluşmasını sağlamanın iş dünyasına düştüğüne işaret eden Ulusal, "Cumhurbaşkanımız 2024 ihracat hedefini 375 milyar dolar olarak açıkladı. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza, söz konusu 375 milyar dolarlık hedefin yüzde 1,5'ini ASRİAD camiası olarak bizlerin gerçekleştireceği taahhüdünde bulundu. Bu taahhüdün altını doldurmak üzere çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ulusal, Sakarya'nın, Türkiye'nin ihracatında 7. sırada yer aldığına dikkati çekerek, "Bizler de iş dünyası olarak bu 7. sırayı ve ülkemizin Etiyopya pazarındaki ihracat rakamını artırmak üzere iş adamlarımızla bu seyahate başlıyoruz. Önemli kritik temaslarımız var, toplantılarımız var. Kazasız, belasız ve bol ticaret barındıran bir iş seyahati olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye'nin Etiyopya'ya ihracatına değinen Ulusal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Etiyopya'nın 4. büyük tedarikçisiyiz dünyada. Resmi rakamlarla 750 milyon dolarlık bir ihracatımız var son verilere göre. Bu yılki rakamların 1 milyar dolar seviyesine ulaşacağı öngörüsü var. Sakarya olarak da biz de 2 milyon dolarla bu ihracat pazarının içerisindeyiz. Öncelikli sektörel eşleşmeleri bir araya getirmek istiyoruz. Sonrasında ticaret kendiliğinden gelişiyor. Sakarya'mız üreten ve oradan gelecek taleplerin tamamına cevap verebilecek mahiyette bir şehir. Türkiye hedefini 1 milyar doların üzerine çıkarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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