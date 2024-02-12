Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Yazlık Mahallesi'ndeki mitingde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 15:05 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Yazlık Mahallesi'ndeki mitingde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kendisini coşkuyla karşılayan kalabalığa seslenen Alemdar, ilgi ve destek gösterenlere teşekkür ederek, Yazlık'ın şehrin en çok gelişen, büyüyen, örnek gösterilen mahallesi haline geldiğini kaydetti.

        Caddeler, sokaklar, parklar, altyapı ve doğal gaz için söz verdiklerini anımsatan Alemdar, "Bize inandınız. Bizler de sizin başınızı öne eğdirmedik. Sözümüzü tuttuk. Yazlık şu anda Sakarya'nın yaşamak için tercih ettiği gözde yerlerinden birisi. Şunu ifade etmeliyim ki Yazlık'ta daha da güzel hizmetler yapılacak. İnşallah Osman Başkanımızla önümüzdeki dönemde güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Alemdar, her zaman davanın bir neferi olduklarının altını çizerek, "Bundan sonra yine beraber olacağız. Osman Başkanım burada, teşkilatımızla birlikte sizinle olacak. Ben inanıyorum ki Yazlık, Osman Başkanımıza sahip çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Devraldığımız bayrağı, şeffaf ve adil şekilde daha da yukarı taşıyacağız"

        Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik de Yazlık'ı çok sevdiklerini, karış karış gezdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Cumhur İttifakı ortaklarımızla sahada uyum içerisinde çalışıyoruz. Yusuf Başkanımız 15 yılda çok büyük işler yaptı. Devraldığımız bu bayrağı, Cumhur İttifakı'mızla birlikte şeffaf ve adil şekilde daha da yukarı taşıyacağız. 24 saatin, 24 saati çalışacağız. Yazlık, bize hep sahip çıktı. 31 Mart'ta hem bizlere hem de Yusuf Başkanımıza en yüksek desteği vereceğinize inanıyorum."

        Serdivan'ın gelişimine dikkati çeken TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan da "Sizlerden aldığımız güçle, motivasyonla bizler de en güzel hizmetleri şehrimize getirmek için çalışıyoruz. Serdivan'ın evladı, kardeşiniz Osman Çelik'i inşallah 31 Mart'ta Serdivan Belediye Başkanı olarak göreceğiz. Serdivan'da çıta yükseldi, her mahallesi yol aldı. Bu ilçeye tam 15 yıl Yusuf Başkanım belediye başkanlığı yaptı. Serdivan'daki başarısı, onu büyükşehir adaylığına taşıdı. İçinizden birisi." ifadelerini kullandı.

        MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ise 31 Mart seçimleri için çok büyük kararlılık ve uyumla sahada olduklarını belirterek, vatandaşlardan büyük destek istedi.

        Programda, MHP Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara, AK Parti Serdivan İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Haldızoğlu, AK Parti Serdivan Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı, AK Parti Serdivan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Düman, MHP Serdivan KAÇEP Başkanı Sema Barlin ve Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Uzmanından merak edilen soruya cevap... Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanından merak edilen soruya cevap... Bu hafta hava nasıl olacak?
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Beton mikseri mendil satan kadını ezdi!
        Beton mikseri mendil satan kadını ezdi!
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Savunmanın teminatı!
        Savunmanın teminatı!
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı

        Benzer Haberler

        Hendek Belediye Başkan adayı Babaoğlu, mahalle ziyaretlerini sürdürdü
        Hendek Belediye Başkan adayı Babaoğlu, mahalle ziyaretlerini sürdürdü
        Adapazarı Belediye Başkan adayı Işıksu, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Adapazarı Belediye Başkan adayı Işıksu, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        AK Parti'liler Ferizli'de "Ahde Vefa" gecesinde buluştu
        AK Parti'liler Ferizli'de "Ahde Vefa" gecesinde buluştu
        Büyük Birlik Partisi Söğütlü İlçe Başkanlığı binası açıldı
        Büyük Birlik Partisi Söğütlü İlçe Başkanlığı binası açıldı
        Bakan Uraloğlu, yeni nesil akıllı demir yolu bakım araçları teslim törenind...
        Bakan Uraloğlu, yeni nesil akıllı demir yolu bakım araçları teslim törenind...
        Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'nın ön proje çalışma...
        Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'nın ön proje çalışma...