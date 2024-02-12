AK Parti'liler Ferizli'de "Ahde Vefa" gecesinde buluştu

AK Parti Ferizli İlçe Teşkilatı'nda geçmişten bugüne görev yapan partililer, "Ahde Vefa" gecesinde bir araya geldi.

Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, MHP İlçe Başkanı Veysel Dikbaş, partinin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan başkanlar, yönetim kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri ve kadın kolları katıldı.

Etkinlikte konuşan Milletvekili Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kuruluştan itibaren gece gündüz çalışan tüm partililere teşekkür etti.

Çalışmaların karşılığını almanın mutluluğunu her seçimde birlikte yaşadıklarını, yaşamaya devam edeceklerini belirten Bayraktar, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde birlik beraberlik içinde çalışarak tekrar kazanacağız ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Tever de parti teşkilatı ve belediye başkan adaylarıyla devamlı halkın içinde olduklarını, olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Belediye başkan adaylarına güvendiklerini aktaran Tever, "31 Mart'ta yapılacak seçim akşamı da bu güzel gecemizde yaşanan mutlukları hep birlikte yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Görev süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Ferizli Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu ise seçimlerde yeniden destek istedi.

Serhoş ve Dikbaş da etkinlikte birer konuşma yaptı.