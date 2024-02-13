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        Sapanca'da Türk Halk Müziği konseri düzenlenecek

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 15 Şubat'ta Yusuf Berke Bostancı şefliğinde ücretsiz Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:25
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        Sapanca'da Türk Halk Müziği konseri düzenlenecek
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 15 Şubat'ta Yusuf Berke Bostancı şefliğinde ücretsiz Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sapanca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüklerince Turizm Fakültesi salonunda saat 20.00'de başlayacak etkinlik, yılın ilk konseri olma özelliğini taşıyor.

        Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, ilçenin güzel doğasından alınan ilhamla kültürel ve sanatsal konulardaki projeleri hayata geçirmeye çalışan bir belediye olduklarını belirterek, "Kültürel konulardaki çalışmalarda Sapanca adına çıtayı her zaman daha yükseğe çıkartmayı hedefliyoruz. Dinleyenlerin keyifli dakikalar yaşayacağı ve Anadolu'nun esintilerinin olacağı konsere tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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