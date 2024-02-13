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        Kaynarca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Kaynarca Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:46 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:49
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        Kaynarca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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        Kaynarca Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Belediye binasındaki imza törenine Belediye Başkanı Murat Kefli, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir ile diğer yetkililer katıldı.

        Kefli, törende yaptığı konuşmada, göreve geldikleri 2019'dan bu yana işçilerin özlük haklarında ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, "İlçemize yaptığımız her hizmette personelimizin büyük emekleri var. Daima sizin yanınızdayız ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Kefli, belediyede maşların ortalama 38 ila 42 bin liraya yükseldiğini bildirdi.

        Gökdemir de 2019'dan itibaren yapmış oldukları toplu iş sözleşmelerinde Kefli’nin emeğe ve emekçiye verdiği değeri her zaman ön planda tuttuğuna değinerek, işçiler ve sendika üyeleri adına teşekkür etti.

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