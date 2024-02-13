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        Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 141 kişi yakalandı

        Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 141 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:00
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        Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 141 kişi yakalandı
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        Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 141 kişi yakalandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 2-11 Şubat'ta uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.

        Yakalanan 390 zanlının adres ve araçlarındaki aramalarda, 12 kilo 196 gram esrar, 3 kilo 429 gram sentetik uyuşturucu, 322 gram eroin, 141 gram kokain, 80 uyuşturucu hap, 40 bin 83 cinsel içerikli ürün, 749 bin 700 sahte bandrol ve etiket, 722 kilogram açık tütün, 28 bin 560 sigara sarma kağıdı, 356 bin 500 dolu makaron, 67 paketlenmiş tütün, 263 paket kaçak puro, 152 elektronik sigara ve 5 sigara sarma makinesi bulundu.

        Aramalarda ayrıca 15 bin 400 gümrük kaçağı malzeme, 144 kilogram cinsel içerikli ürün, ruhsatsız 87 tabanca, 30 tüfek, 19 kurusıkı tabanca ile 18 kesici alet, 470 değişik çap ve markalarda fişek, çok sayıda silah yapımında kullanılan malzemeler ve çalıntı olduğu belirlenen 5 motosiklet ile bir otomobil ele geçirildi.

        Operasyon ve uygulamalarda, haklarında çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 141 kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan ikisi insan kaçakçılığı organizatörü 41 yabancı uyruklu hakkında ve fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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