SATSO Başkanı Altuğ'dan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıları kınadı.

Altuğ, yaptığı açıklamada, Gazze'de insanlık dışı ve uluslararası hukuka ters bir dram yaşandığını belirtti.

İçinde masum çocukların, suçsuz kadınların ve sivillerin olduğu bir hastanenin bombalanmasının, savaşta bile açıklamasının olamayacağını vurgulayan Altuğ, "Yaşanan bu katliamın en kısa sürede sona ermesini diliyorum. Savaşın her türlüsünü lanetliyoruz." ifadesini kullandı.