Sakarya'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılını çizdikleri resimlerle kutladı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin ebru, karakalem ve yağlı boya eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Kocaali Kaymakamlığı, Kocaali Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle Cumhuriyet'in 100. yılı ilçede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, Cumhuriyet'in 100. yılı için öğretmen ve öğrencilerin okullarda hazırladığı resimleri ilçe meydanında sergilendiğini söyledi.

Güneş, öğrencilerin Cumhuriyet ile ilgili duygularını resimlere yansıttığını dile getirerek, "Biz de hem halkımıza hem de diğer öğrencilerimize örnek olması için bu etkinliği düzenledik." dedi.

- "Resim yaparken duygularımı yansıtmaya çalıştım"

Kocaali Anadolu Lisesi öğrencisi Dilara Çatalbaş, resim yaparken duygularını yansıtmaya çalıştığını kaydetti.

Bugünlere gelmek için çok mücadeleler verildiğine değinen Çatalbaş, "Bu duyguları tarif edemem ama Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizim için çok savaşlar verdi. Yaralanmasına rağmen mücadelesine devam etti. Biz de ondan almış olduğumuz bu emaneti, daha çok ilerletmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Edanur Akçara da Cumhuriyet'in 100. yılı için özel bir çalışma yapmak istediklerini dile getirerek, "Öğretmenlerimizle resimler çizdik. Bu resimleri çizerken Cumhuriyet için neler yapıldığını anladık. Türk insanının en sevdiğim yönü; birlik olabilmemizdir. Varlıklarıyla yokluklarıyla hastası, genci, yaşlısı; herkes birlik olup 100 önce bu topraklara sahip olduk." diye konuştu.

Sergi açılışına, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Doğanay, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.