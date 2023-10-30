Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde oynayacağı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde oynayacağı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Rüstemler Tesisleri'nde yardımcı antrenör Serdar Kulbilge yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yenilenme ve taktik çalışması yaptı.
Ligin 10. haftasındaki Altay maçına ilk 11'de başlayan sporcular günü dinlenerek geçirirken, sakatlığı süren Bilal Başaçıkoğlu ve Dino Ndlovu antrenmana katılmadı.
Sakatlığını atlatan Çağlayan Menderes ise takımla çalışmalara başladı.
Sakaryaspor ile Şanlıurfaspor, 3 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Yeşil-siyahlı takım, ligde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyet sonucu topladığı 15 puanla 7. sırada bulunuyor.