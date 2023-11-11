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        GÜNCELLEME - Sakarya'da gürültü yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gürültü yaptığı iddiasıyla tartıştığı gencin bıçakladığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:50
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da gürültü yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gürültü yaptığı iddiasıyla tartıştığı gencin bıçakladığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Hızırtepe Mahallesi'nde dün gece Fatih Haymana (34) ile parkta oturan bir grup genç arasında gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında gençlerden B.Ü. (17) Haymana'yı bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Haymana, kurtarılamadı.

        Zanlı B.Ü. ise polislerce suç aleti bıçakla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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