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        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'dan, Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı:

        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesajında Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki maddeleri açıkça ihlal ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:23 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:23
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        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'dan, Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı:
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        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesajında Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki maddeleri açıkça ihlal ettiğini belirtti.

        Işıksu, mesajında, "Çocuk Dostu Adapazarı" vizyonuyla göreve geldikleri ilk günden bugüne, şehrin çocukları için 5 Çocuk Hakları Projesi, 1 kreş ve gündüz bakımevi, 622 park, bilgi evleri ve millet evleriyle 100’lerce kurs programını hayata geçirdiklerini bildirdi.

        Işıksu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 20 Kasım 1989'da kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesindeki 54. maddede, çocukların kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki aile ortamında yetişmesi gerekliliği kabul edilerek, çocukların eşit ve devredilemez haklarının yer aldığını vurguladı.

        Işıksu, sözleşmedeki çocuk haklarına ilişkin şu maddeleri paylaştı:

        "Madde 6'da, 'Taraf devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler ve çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.' Madde 24'te, 'Taraf devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar. Taraf devletler, hiçbir çocuğun bu tür tıbbi bakım hizmetlerinden yararlanma hakkından yoksun bırakılmamasını güvence altına almak için çaba gösterirler.' Madde 27’de, "Taraf devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler.' Madde 36'da, 'Taraf devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka her türlü sömürüye karşı çocuğu korurlar.' Madde 37’de, 'Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tabi tutulmayacaktır. Hiçbir çocuk yasadışı ya da keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır."

        "Taraf devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, işkence ya da her türlü zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulaması ya da silahlı çatışma mağduru olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden kavuşması ve yeniden toplumla bütünleşebilmesini temin için uygun olan tüm önlemleri alırlar." denilen madde 39'a dikkati çeken Işıksu, "Yukarıda sayılan tüm maddeler, katil İsrail devleti tarafından açıkça ihlal edilmiştir. Terör devleti olarak da nitelendirdiğimiz İsrail, Filistin’de adeta soykırım uygulamış ve 5.000'i aşkın çocuğu katletmiştir." ifadesini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu vahşetin derhal durdurulması için gereken tüm çalışmalar yapıldığını aktaran Işıksu, şunları kaydetti:

        "Adapazarı Belediyesi olarak şehrimizin tüm çocukları adına, insanlık tarihinin en büyük vahşetlerinden biri olan bu soykırımı lanetliyor, Birleşmiş Milletler ve Dünya Çocuk Hakları Komiteleri başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları yeniden göreve çağırıyoruz. İsrail, katlettiği çocukların göz yaşlarında boğulmaya mahkum olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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