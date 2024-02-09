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        Sakaryaspor, kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ü kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ü transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 22:55 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:55
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        Sakaryaspor, kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ü kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ü transfer etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Gençlerbirliği forması giyen futbolcu Muhammed Himmet Ertürk ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Muhammed." ifadelerine yer verildi.

        Sezon başından bu yana Gençlerbirliği forması giyen Ertürk, ligde 20 maçta görev aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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