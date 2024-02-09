Sakaryaspor, kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ü kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ü transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ü transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Gençlerbirliği forması giyen futbolcu Muhammed Himmet Ertürk ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Muhammed." ifadelerine yer verildi.
Sezon başından bu yana Gençlerbirliği forması giyen Ertürk, ligde 20 maçta görev aldı.
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