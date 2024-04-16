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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, ilk ziyaretini Vali Karadeniz'e yaptı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yusuf Alemdar, ilk ziyaretini Vali Yaşar Karadeniz'e gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:06 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:06
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, ilk ziyaretini Vali Karadeniz'e yaptı
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yusuf Alemdar, ilk ziyaretini Vali Yaşar Karadeniz'e gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, şehrin huzuru, güveni ve sosyal yaşamıyla ilgili kurumlarca yürütülen çalışmalar ve belediyenin bu alandaki faaliyetleri istişare edildi.

        Vali Karadeniz, merkezi yönetim ve yerel yönetimin uyumuyla ortaya faydalı, başarılı çalışmalar koyulacağını belirterek, Alemdar'a görevinde başarılar diledi.

        Sakarya için hep birlikte çalışacaklarını vurgulayan Alemdar ise "Sayın Valimize nazik ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yerel yönetimler olarak merkezi idareyle uyum içerisinde, ortak akıl bilinciyle çalışacağız. Amacımız, hep birlikte memleketimize en büyük katma değeri sunmaktır." ifadelerini kullandı.

        Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş'ı da ziyaret eden Alemdar, hatıra defterini imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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