Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, ilk ziyaretini Vali Karadeniz'e yaptı
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yusuf Alemdar, ilk ziyaretini Vali Yaşar Karadeniz'e gerçekleştirdi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yusuf Alemdar, ilk ziyaretini Vali Yaşar Karadeniz'e gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, şehrin huzuru, güveni ve sosyal yaşamıyla ilgili kurumlarca yürütülen çalışmalar ve belediyenin bu alandaki faaliyetleri istişare edildi.
Vali Karadeniz, merkezi yönetim ve yerel yönetimin uyumuyla ortaya faydalı, başarılı çalışmalar koyulacağını belirterek, Alemdar'a görevinde başarılar diledi.
Sakarya için hep birlikte çalışacaklarını vurgulayan Alemdar ise "Sayın Valimize nazik ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yerel yönetimler olarak merkezi idareyle uyum içerisinde, ortak akıl bilinciyle çalışacağız. Amacımız, hep birlikte memleketimize en büyük katma değeri sunmaktır." ifadelerini kullandı.
Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş'ı da ziyaret eden Alemdar, hatıra defterini imzaladı.
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