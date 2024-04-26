AK Parti Sakarya Milletvekili Kaya, Taraklı Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden Taraklı Belediye Başkanı seçilen İbrahim Pilavcı'ya ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Kaya, Taraklı'nın her zaman olduğu gibi kendine yakışan bir seçim süreci geçirdiği belirterek, Pilavcı'ya çalışmalarında başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pilavcı da Kaya'ya teşekkür etti.

Pilavcı'ya ayrıca, Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bekir Uztürk, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç ve yönetim kurulu üyeleri ile İlçe Müftüsü İhsan Kurt ve müftülük personeli de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.