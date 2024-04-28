Türkiye Yeşil Fonu'nun kuruluşunun gelecek ay tamamlanması planlanıyor

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ/ABDULSELAM DURDAK - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, Türkiye Yeşil Fonu'nun kuruluşunda son aşamaya geldiklerini belirterek, "Mayıs ayı içinde kurulum aşamasını tamamlamayı planlıyoruz. Yıl sonuna doğru en az 2 yatırımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bilgiç, AA muhabirine, Sakarya'da gerçekleşen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna önderlik eden bankalardan biri olduklarını vurgulayan Bilgiç, "TSKB'den kredi almak demek, bir anlamda Dünya Bankasından, Avrupa Yatırım Bankasından kredi almak demektir." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesine bir yılda 600 milyon dolarlık kaynak temin ettikleri bilgisini veren Bilgiç, "Kullandırdığımız kaynaklar deprem bölgesinin yeşil dönüşümünü sağlayacak." diye konuştu.

Bilgiç, bunların büyük bölümünü yatırım kredisi şeklinde kullandırdıklarını, 6 Şubat'tan itibaren de deprem bölgesine odaklandıklarını dile getirdi.

İklim finansmanı, yenilenebilir enerji, deprem bölgelerinin yeniden yapılandırılması, özel sektörün sürdürülebilir faaliyetlerinin desteklenmesi konularında geçen yıl reel sektöre toplam 1,3 milyar dolar kredi kullandırdıklarına dikkati çeken Bilgiç, kaynaklı kredilerle beraber bunun 2 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

"Dünyada krediyle finanse edilerek kurulan ilk girişim sermayesi yatırım fonu olacak. 155 milyon dolarlık fon kuruyoruz. Fonu, TSKB kuracak ve yönetecek. 155 milyon dolarla kuruyoruz ama fonun 400 milyon doların üstüne çıkmasını bekliyoruz. Özel sektörün fona ilgi göstermesini bekliyoruz. Biz sermaye yatırımı yapacağız, kredi vermeyeceğiz. Sermaye olarak başarılı bulduğumuz ve yeşil dönüşümü sağlayabilecek yatırımlara sermayedar olacağız. Ciddi bir kaldıraç etkisi öngörüyoruz ve daha fazla dönüşüm etkisi oluşturacak. Türkiye Yeşil Fonu'nun kurulumunda son aşamasına geldik. Fonun mayıs ayı içinde kurulum aşamasını tamamlamayı planlıyoruz. Yıl sonuna doğru en az 2 yatırımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Dünya Bankası ile geçen yıl sonunda Türkiye Yeşil Fonu'nu kurmak için anlaşma imzaladıklarını anımsatan Bilgiç, şunları kaydetti:

Yeşil dönüşümü sadece üretim olarak algılamadıklarını belirten Bilgiç, girdi sağlayan ürünlerin de bu kapsamda desteklendiğini ifade etti.

- "Bankaların ilgisinde artış var"

Türkiye'deki bankacılık sektöründe olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Bilgiç, "Geçmiş yıla kıyasla bize kaynak sağlayan kuruluşlarda önemli bir hareketlenme görüyoruz. İlgide artış var. Biz yaklaşık iki ay önce sermaye benzeri borçlandık. Bizim dışımızda diğer bankalarımız da bunu sağladılar. Bu gelişmeler Türkiye'nin bankalarına, bankacılık sistemine güveni de gösteriyor." dedi.

Bilgiç, bankacıların aracı kuruluş olduğunu, bilançolarının reel sektörü yansıttığını dile getirerek, "Bize güven aslında Türkiye'deki reel sektöre olan güveni de gösteriyor. Bu kaynak da reel sektöre verilen kaynaklar." değerlendirmesinde bulundu.