Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi

"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

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