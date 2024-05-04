İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Sakarya Kültür ve Eğitim Vakfı (SAKEV) Başkanı Baycan Ateş, kanayan yara olan Gazze için birey veya sivil toplum kuruluşları olarak yapabileceklerini yapmanın gayreti gereği bir araya geldiklerini söyledi.

Ateş, insanlığın tarih boyunca birçok zulme ve katliama şahitlik ettiğini belirterek, İsrail'in, menfaatleri ve hain emelleri için aylardır Gazze'yi ateşe verdiğini söyledi.

İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve hasta demeden uyguladığı soykırım, vahşet ve katliamların tarihte emsaline rastlanmamış boyuta ulaştığına işaret eden Ateş, "Sözde özgürlük, insan hakları ve demokrasi havarileri olan Batı dünyası, bu zulmün karşısında üç maymunu oynamaya devam etmektedir. İradelerini ve insan sıfatını kaybetmiş olmalarının bir neticesi olarak gösterdikleri tüm bu vahşet ve soykırım karşısında zalim siyonist İsrail'i ve işbirlikçisi olan emperyalistleri telin ediyoruz." şeklinde konuştu.