Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryalı genç kadın hem hayvancılık hem dolmuş şoförlüğü yapıyor

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'da yaşayan Havva Kara, bir yandan hayvancılıkla uğraşırken bir yandan da çocukluk hayali baba mesleği dolmuş şoförlüğü yaparak yolculara hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryalı genç kadın hem hayvancılık hem dolmuş şoförlüğü yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'da yaşayan Havva Kara, bir yandan hayvancılıkla uğraşırken bir yandan da çocukluk hayali baba mesleği dolmuş şoförlüğü yaparak yolculara hizmet veriyor.

        Akyazı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Havva Kara'nın babası Bilal Kara, evlenmeden önce uzun yıllar dolmuş şoförlüğü yaptıktan sonra hayvancılığa yöneldi.

        Küçük yaşlardan itibaren ailesinin yanında hayvancılıkla uğraşan Havva Kara, lise eğitimini yarıda bırakmasının ardından babasının izinden giderek dolmuş şoförlüğü yapmaya karar verdi.

        Kara, mesleği icra edebilmek için sürücü belgesi ve gerekli evrakları alarak 5 ay önce Sakarya 104 Nolu Akyazı Ovaköyleri Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı Akyazı-Ovaköyleri hattında hizmet vermeye başladı.

        Günün büyük bölümünü direksiyon başında geçiren Kara, arta kalan zamanlarda hayvancılıkla uğraşıyor. Kara, sahip oldukları 20 büyükbaş hayvanın bakımına ve beslenmesine katkıda bulunuyor.

        Traktör, iş makinesi ve motosiklet de kullanabilen Kara, ileride otobüs veya tır şoförü olmak istiyor.

        Dolmuş kullanırken aldığı olumlu tepkilerle gururlanan Kara, kadınlara örnek olmanın da mutluluğunu yaşıyor.

        Bu arada kızından etkilenen baba Bilal Kara da mesleğine dönerek Kızılcıkorman-Erdoğdu hattında yolcu taşımacılığı yapmaya başladı.

        - "İnsanlardan olumlu tepkiler alıyorum"

        Havva Kara, AA muhabirine, ilçenin "ilk ve tek" kadın dolmuş şoförü olduğunu belirterek, hayalini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Çocukluğunun tarlalarda ve hayvanlarla iç içe geçtiğini, 18 yaşına girince de ehliyetini aldığını aktaran Kara, "Okula giderken de hep aileme yardımcı oluyordum. 18 yaşımda ehliyetlerimi, uluslararası ve yurt içi SRC (yük ve yolcu taşımacılığı) belgelerimi aldım." dedi.

        Kara, ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu belirterek, ileride şehirlerarası otobüs veya uluslararası tır şoförlüğü yapmak istediğini kaydetti.

        Baba mesleği dolmuş şoförlüğünü devam ettirmek istediğini dile getiren Kara, "İnsanlardan olumlu tepkiler alıyorum. Beni görünce aracının camını açıp 'Helal sana', 'Seninle gurur duyuyoruz', 'Allah sayınızı artırsın' diyenler oluyor. İnsanlar hayranlıkla bakıyorlar. Örnek olmak güzel." diye konuştu.

        Anne Nezahat Kara ise kızlarına hedeflerine ulaşması için daima destek olduklarını belirtti.

        Kızının her zaman hedeflerinin peşinden gittiğini anlatan Kara, "İstediğim mesleği yapacağım dedi, tamam dedik. Arkasında değil, yanında durduk. Şehirlerarası otobüs şoförlüğü yapmak istediğini söyledi. İlk önce tecrübe edinmesi için dolmuş aldık, sonra şehirlerarası otobüs şoförlüğü yaparsın dedik. Tır ehliyeti aldı. Hedeflerini yüksek tutuyor. Uluslararası tır şoförü olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi

        Benzer Haberler

        Yunanistan Drama mübadillerinin Sakarya'ya gelişlerinin 100. yılında etkinl...
        Yunanistan Drama mübadillerinin Sakarya'ya gelişlerinin 100. yılında etkinl...
        Otomobiliyle yolda yatan köpeği ezdi, aracını kontrol edip yoluna devam ett...
        Otomobiliyle yolda yatan köpeği ezdi, aracını kontrol edip yoluna devam ett...
        Sakarya'da göle açıldıkları botta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Sakarya'da göle açıldıkları botta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Sapanca Gölü'nde botla mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı
        Sapanca Gölü'nde botla mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı
        Sakarya Kadın Girişimciler Derneği "Zirve Buluşması" düzenledi
        Sakarya Kadın Girişimciler Derneği "Zirve Buluşması" düzenledi
        Sakarya'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi
        Sakarya'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi